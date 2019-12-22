Северная Корея будет наращивать боеспособность армии в сложных условиях -лидер КНДР

Конкретные задачи превышения боеготовности армии поставил лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшемся расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщило агентство ЦТАК.
На заседании, которое прошло под председательством Ким Чен Ына, обсуждались вопросы укрепления обороноспособности страны "в военном и политическом отношениях в сложных внутренних и внешних условиях".
"Также затрагивались важные вопросы решительного совершенствования общей национальной обороны и ключевые вопросы устойчивого и ускоренного развития военного потенциала в целях самообороны", - пишет ЦТАК.
Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.
В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.
Ри Тхэ Сон напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".
"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.
В то же время, председатель Объединенного комитета начальников штабов Ворруженных сил США генерал Марк Милли и глава Пентагона Марк Эспер недавно заявили журналистам, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на любые "рождественские" действия со стороны Северной Кореи, но предпочли бы путь дипломатии.
Так Эспер сказал, что при необходимости США готовы "хоть сегодня вечером идти в бой". Однако в то же время он подчеркнул необходимость работы с КНДР дипломатическим путем.
"Я сохраняю надежду на то, что мы сможем вновь начать процесс и остаться на пути дипломатии", - отметил он.
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