ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 23 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток, используя снайперские винтовки, нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Х.Насирзаде
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