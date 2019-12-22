Трамп заявил о недовольстве затягиванием демократами процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп назвал "несправедливым" то, что демократы в Палате представителей американского Конгресса затягивают передачу дела об объявленном ему импичменте на рассмотрение в Сенат.
"Это так несправедливо", - сказал президент на встрече со студентами в Уэст-Палм-Бич.
Он добавил: "Они нарушают конституцию", назвав спикера Палаты представителей "сумасшедшей Нэнси (Пелоси - ИФ)".
Республиканцы и демократы разошлись во мнениях по поводу того, как Сенат должен рассматривать дело Трампа.
"Пока Палата не получит более четкую картину того, как будет выглядеть судебное разбирательство в Сенате, спикер не сможет назначить менеджеров и предпринять следующие шаги по привлечению президента к ответственности и обеспечению выполнения Сенатом своих конституционных обязанностей", - говорится в заявлении офиса Пелоси в субботу.
В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что он работает в тандеме с Белым домом над подготовкой к судебному разбирательству, касаясь обвинений со стороны демократов в том, что он игнорирует свой долг по беспристрастному рассмотрению представляемых ими доказательств.
В ночь на четверг по московскому времени Палата представителей Конгресса большинством голосов приняла решение объявить импичмент Трампу.
В начале 2020 года Сенату США предстоит решить, следует ли отстранять Трампа от должности.
В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.
Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
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