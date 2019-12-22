Узбекистан провел масштабную работу в рамках подготовки к парламентским выборам – глава ЦИК

Узбекистан провел масштабную работу в рамках подготовки к парламентским выборам, проходящим в воскресенье, заявил председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов.

«Скажу вам откровенно, я бываю во всех странах СНГ и других государствах. Подготовительная работа проведена под руководством президента страны Шавката Мирзиёева и на сегодняшний день эта работа заслуживает внимания. Узбекистан провел масштабную подготовительную работу в рамках парламентских выборов», сказал Абдусаломов корреспонденту агентства «Интерфакс-Азербайджан» в Ташкенте.

По его словам, руководители ряда структур и международных организаций отмечают, что опыт Узбекистана при подготовке к парламентским выборам можно распространить среди других государств.

При этом глава ЦИК воздержался от первичных оценок хода голосования. «Завтра будет несколько пресс-конференций, в том числе свои оценки дадут международные организации. Поэтому как председатель ЦИК я пока воздержусь от оценок», - подчеркнул он.

Абдусаломов отметил, что голосование проходит в более, чем на 10 тыс. избирательных участках, в них работают более 180 тыс. человек. «Мы их всех обучили, но это не профессионалы, это простой народ, преподаватели, представители общественных организаций. Поэтому могут быть где-то технические ошибки, но в целом, грубейших ошибок в проведении выборов в Узбекистане, я думаю, не должно быть и не будет. В этом я вас могу заверить», - добавил глава ЦИК.

В Узбекистане 22 декабря проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы). Предварительные итоги выборов ЦИК планирует обнародовать 23 декабря.

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образовано 10 260 избирательных участков, 55 из них - за пределами страны. В едином списке избирателей зарегистрировано 20,53 млн человек, из них 18,74 млн (91,3% от общего числа избирателей) будут голосовать на избирательных участках на территории республики. Впервые на нынешних выборах право голосовать предоставлено 1905 лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы за менее тяжкие преступления, не представляющие общественной опасности.

Ранее сообщалось, что в досрочном голосовании, проходившем с 12 по 18 декабря, приняли участие 149 033 избирателей, в том числе 89 807 граждан страны, проживающих за рубежом. Согласно данным ЦИК Узбекистана, на парламентских выборах 2014 года досрочно проголосовали 8 311 избирателей.

Как сообщил ранее в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" председатель Центральной избирательной комиссии страны Мирзо-Улугбек Абдусаломов, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные советы впервые пройдут в соответствии с Избирательным кодексом, принятым в июне текущего года по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Кодекс свел воедино нормы почти 30 действовавших ранее законодательных документов, в том числе пяти законов, регулировавших отношения, связанные с подготовкой и проведением выборов президента страны, парламента, депутатов местных советов, регламентировавших деятельность ЦИК, а также гарантии, обеспечивающие свободное волеизъявление граждан.

Важным нововведением в избирательной системе Узбекистана стало внедрение единого электронного списка избирателей, исключающего многократное голосование. Сформирована электронная база данных избирательных округов и участков, членов их комиссий, кандидатов в депутаты всех уровней. Помимо этого, создано мобильное приложение Saylov2019 (Выборы-2019), предусматривающее размещение нормативно-правовых актов, информации об избирательных комиссиях, методических рекомендаций, учебных материалов и др. Работает также cаll-центр в международном пресс-центре ЦИК, где можно получить ответ на любые вопросы о выборах.

Еще одно нововведение - 20 из 150 избирательных округов на выборах будут оснащены оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных. Кроме того, впервые в режиме онлайн будет создана возможность наблюдения за ходом выборов на 60 избирательных участках.

Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% избирателей, внесенных в список избирателей. Проведение экзитполов законодательством о выборах не предусмотрено.

К выборам в Законодательную палату парламента допущены пять официально зарегистрированных в Узбекистане политических партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия (НДПУ) и Экологическая партия Узбекистана.

В начале ноября все пять допущенных к выборам партий выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировал всех 750 кандидатов, 16 ноября они приступили к предвыборной агитации, которая завершилась 20 декабря.

По сравнению с предыдущими выборами, в новый состав законодательной палаты идут около 65% новых кандидатов, при этом значительная их часть моложе 40 лет. Кроме того, нынешняя избирательная кампания также отличается высоким процентом участия в них женщин - 41,3% от общего числа кандидатов против 31% в прежние годы.

Согласно данным ЦИК за выборами будут следить почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от различных организаций, включая СНГ, ШОЧ и БДИПЧ ОБСЕ. Последняя впервые прислала на парламентские выборы в Узбекистан полномасштабную миссию из почти 300 человек, впервые направила своих наблюдателей и Парламентская ассамблея ОБСЕ. Делегацию российского Центризбиркома возглавляет заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. На выборы также прибыл вице-спикер Совфеда РФ Ильяс Умаханов.

Аккредитацию для освещения избирательного процесса прошли 1155 представителей местных и зарубежных СМИ.

Двухпалатный парламент в Узбекистане впервые сформирован в 2005 году.

В настоящее время в Законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов, избранных в декабре 2014 года сроком на пять лет от четырех политических партий и Экологического движения сроком на пять лет. УзЛиДеП имеет 52 места, "Миллий тикланиш" - 36, НДПУ - 27 и "Адолат" - 20. Депутатам от Экодвижения, ныне преобразованного в Экологическую партию, ранее квотировано предоставлялось 15 мест.

Э.Гусейнов