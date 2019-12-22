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Дальнее зарубежье 22.12.2019 12:01

Гани признан победителем на выборах президента Афганистана

Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана объявила Ашрафа Гани победителем прошедших 28 сентября выборов.

Председатель НИК Хава Нурстани в воскресенье подвела предварительные итоги выборов и объявила, что Гани получил поддержку большинства избирателей.

"За Мухамада Ашрафа Гани проголосовало 923 тыс. 868 избирателей, или 50,64% избирателей. Его главный соперник, действующий премьер (Абдулла Энаятулла) получил в свою поддержку 720 тыс. 099 голосов - (39,52%), председатель Исламской партии Афганистана Гулбеддин Хекматяр - 70 тыс. 243 голосов (3,85%), Рахматулла Набиль (бывший глава управления национальной безопасности - ИФ) 33 тыс. 921, или 1,86% ", - объявила Нуристани.

По ее словам, всего после проверок были признаны действительными 1 млн 824 тыс. 401 бюллетеней.

Представитель главного соперника Гани - Абдуллы Энаятулла Бабур Фарахманд назвал эти результаты "фальсификацией".

"Избирательная команда "Стабильность и интеграция" никогда не примет фальсифицированный результат без учета законных требований других кандидатов", - заявил Фарахманд в твиттере.

По его словам, руководство его команды вскоре проведет пресс-конференцию, где подробно расскажет о своей позиции.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, ГАНИ, ПОБЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]