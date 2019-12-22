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Дальнее зарубежье 22.12.2019 12:32

В ЕС критикуют санкции США против европейских предприятий, строящих "Северный поток-2" - Чижов

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов считает американские санкции против компаний, работающих по строительству газопровода "Северный поток-2", недобросовестной конкуренцией, которая вызывает негативную реакцию и в ЕС.

"В Евросоюзе к ним (санкциям - ИФ) относятся отрицательно. Эту тему комментировали отдельные представители государств-членов. Пожалуй, наиболее красноречиво высказался министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Но и другие тоже выступили с критикой", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

Он отвечал на вопрос относительно оборонного бюджета США на следующий год, включающего положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Со своей стороны мы считаем это проявлением недобросовестной конкуренции. Когда американский сжиженный газ объявляют "молекулами свободы", при том, что он существенно дороже, чем российский трубопроводный, когда пытаются вставить палки в колёса коммерческого проекта, это, к сожалению, отражает настрой антироссийского политического консенсуса в Соединенных Штатах. При всех нынешних противоречиях и скандалах вокруг попытки импичмента Дональда Трампа и других сюжетов в отношении данного вопроса - военного бюджета и этих санкций - зазор между двумя ведущими партиями и их представителями в Конгрессе не просматривается", - заявил глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

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Тэги: РОССИЯ, ЧИЖОВ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]