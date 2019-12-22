Чижов: оборонная политика ЕС - это осознание, что НАТО не вполне отвечает его интересам безопасности

Попытки развития Евросоюзом собственной оборонной политики связаны, в том числе, и с тем, что государства-члены ЕС не полагаются полностью на обеспечение своей безопасности только за счет НАТО, заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

"Что касается собственной оборонной политики, то ведь во всех документах Евросоюза есть оговорки: это не против НАТО, а в плотной координации с НАТО", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"Понятно, что страны Евросоюза, даже те, которые входят в НАТО (а таких большинство), понимают, что принцип полностью полагаться в военных вопросах на Североатлантический альянс, где решения фактически принимаются за пределами Европы, несмотря на то, что штаб-квартира организации находится здесь, в Брюсселе, не в полной мере отражает их потребности в отношении собственной национальной безопасности", - продолжил постпред.

"Отсюда и все эти попытки. Причем они ведь не сегодня и не вчера проявились. Началось всё еще в пятидесятые годы с проекта создания некоего оборонительного союза. Тогда ничего не получилось. Западноевропейский союз, созданный в 1948 году, в том числе для сотрудничества в области безопасности и обороны, стал фактически политическим, а не военным объединением и прекратил своё существование в 2011 году за ненадобностью при наличии Евросоюза", - объяснил Чижов.

Поэтому, по его словам, у ЕС и появилась общая политика безопасности и обороны. "Недавно добавилось PESCO - Постоянное структурированное сотрудничество, которое изначально затевалось как некий узкий круг особо желающих, а в итоге из 28 стран союза туда записались 25, в том числе на конкретные проекты. Но всё это пока представляет из себя некое меню из ряда практических инициатив", - отметил российский дипломат.

"А дальше было очень интересно, - подчеркнул он. - Ведь Соединенные Штаты годами не уставали критиковать своих европейских союзников за то, что в рамках НАТО они ничего не делают и полностью полагаются на США: денег на оборону тратят недостаточно, свои военные расходы не поднимают до нормативных 2% ВВП и вообще относятся к проблеме обороны и национальной безопасности спустя рукава. И всё за них, мол, делают Соединенные Штаты".

"Но стоило Евросоюзу активизироваться в этой сфере, совершить первые шаги, как американцы сразу насторожились: дескать, вы куда? И в Вашингтоне предприняли немало усилий, отчасти небезуспешных, по развороту этих европейских инициатив в сторону более плотной координации с НАТО", - сказал Чижов.

Он привел конкретный пример - то, что в обиходе называют "военным Шенгеном", или на официальном языке - "военной мобильностью". Речь идет об устранении бюрократических преград при перемещении натовских войск и военной техники через внутренние границы стран ЕС и об улучшении дорожной инфраструктуры - адаптации дорог и мостов под тяжелую военную технику. Данный вопрос рассматривают и в НАТО, и в Евросоюзе как сочетание логистических и административных мер (режимы транзита, виз и т. д.).

"Например, на основных маршрутах обнаружилось четыре сотни мостов, непригодных для проезда тяжелой техники. Кстати, эти маршруты у них проложены в направлении с запада на восток, хотя не так давно некоторые мои собеседники в ЕС уверяли, что главная задача для них - обеспечить свободу передвижения по линии север-юг. Но на деле все планы касаются направления не север-юг, а запад-восток", - констатировал глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.