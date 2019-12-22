ЕБРР выделяет Saloglu кредит в размере 7,6 млн манатов на расширение производства

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил одному из крупных производителей мебели в Азербайджане компании «Saloglu» кредит в размере 4 млн евро, говорится в сообщении банка.

"Кредит в размере 4 млн евро, который предоставлен в манатном эквиваленте 7,6 млн манатов, позволит компании построить энергоэффективный производственный завод, склад и флагманский магазин в столице страны Баку", - отмечается в сообщении.

ЕБРР отмечает, что инвестиции также позволят сократить выбросы вредных веществ эквивалентным 1 тыс. тонн углекислого газа.

"Кредит будет также дополнен грантами, финансируемыми Глобальным экологическим фондом и предоставленными в рамках программы FINTECC ЕБРР", - говорится в сообщении.

Компания Saloglu в настоящее время в Баку и регионах Азербайджана имеет 13 специализированных мебельных магазина.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 августа 2019 года, ЕБРР профинансировал 168 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,43 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 37 проектов в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 23% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 1%.

А.Мамедов