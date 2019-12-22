Чижов: Россия не за и не против Brexit, это проблема ЕС и Великобритании

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что его ожидание большей сплоченности 27 стран ЕС в результате выхода Великобритании из союза подтвердилось.
"Те, кто рассчитывал на начало цепной реакции выхода из ЕС и полного краха, развала Евросоюза, конечно, крупно ошиблись. Я лично, наблюдая за происходящим, как раз ожидал, что Евросоюз использует этот повод, чтобы сплотиться. Так и получилось", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".
"Россия - не "за" и не "против". Это не наш вопрос. Понятно, что "брекзит" изменит расстановку сил. Насколько мучителен был этот процесс до сих пор, видели все невооруженным глазом", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
"Но одно дело - это единство двадцати семи, столь успешно позволившее переговорщикам от ЕС во главе с Мишелем Барнье, проявляя твердость, добиться того результата, которого они добились", - продолжил постпред.
"Другое дело, когда наступит второй акт этого "мерлезонского балета" - очевидно, с 1 февраля. А именно: начнется отчет времени (кстати, довольно скоротечного - до конца следующего года) для выработки и подписания нового торгового соглашения между остающимися странами Евросоюза и Великобританией. Вот там обеспечить единство двадцати семи, не исключаю, будет намного сложнее", - считает Чижов.
Он добавил: "Но за этим вторым актом, в отличие от классики мерлезонского балета, настанет третий. А именно: определение параметров взаимоотношений сократившегося Евросоюза с остальным миром, не только с Великобританией, но и, в том числе, с Россией".
Дипломат объяснил, что России придется договариваться с Евросоюзом, но параллельно и с Великобританией.
"Вот такой понятный для читателя пример: у нас при торговле, скажем, металлами, зерном и некоторыми другими продуктами есть определенные квоты для поставок этой продукции на рынок Евросоюза. Квоты калькулировались из расчета 28 стран. Значит, их надо пересчитывать. Такая забота есть не только у нас. Я здесь общаюсь с широким кругом представителей не входящих в ЕС стран. Это волнует таких значительных игроков, как, допустим, Канада, Индия, Австралия. Я уже не говорю о Китае", - отметил Чижов.
По его словам, сколько это займет времени, и как это будет организовано, предстоит увидеть в дальнейшем, очевидно, уже после 2020 года.
"И надо понимать: "брекзит" - это их проблема, не наша. Плюс если кто-то питает иллюзии, что с уходом Великобритании остальные государства-члены сразу возьмут и отменят санкции или что мы с Великобританией наутро заживем как лучшие друзья, то это лишь иллюзии и только", - подчеркнул глава российской дипломатической миссии при ЕС.
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