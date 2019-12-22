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Дальнее зарубежье 22.12.2019 15:09

Разбираться с решением Суда ЕС по газопроводу OPAL надлежит Еврокомиссии и Германии - Чижов

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не стал комментировать возможные шаги Еврокомиссии (ЕК) в связи с постановлением Суда ЕС, отменившего решение ЕК о расширении доступа "Газпрома" к транзитным мощностям газопровода OPAL в Германии.

"Я не хотел бы комментировать тактику Европейской комиссии и то, как она собирается обходиться с вердиктом Суда ЕС. Возможно, этот вопрос стоит задать не только Еврокомиссии, но и той же Германии как стране-участнице проекта", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"Проект газопровода OPAL - это двусторонний российско-германский проект, не затрагивающий другие страны Евросоюза - в отличие, например, от "Турецкого потока", который распределяется по целому ряду государств-членов", - пояснил Чижов, отвечая на просьбу прокомментировать отказ Еврокомиссии обжаловать это судебное постановление из-за соблюдения принципа "энергетической солидарности".

"Пресловутая солидарность Евросоюза - это достаточно часто возникающая тема. Временами даже болезненная. И не только в сфере энергетики", - продолжил постпред.

"Иногда увлечение евросолидарностью приводит к тому, что позиция Евросоюза по тому или иному вопросу определяется наименьшим общим знаменателем и ограничивает возможности Брюсселя играть активную самостоятельную роль на международной арене", - констатировал глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

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Тэги: РОССИЯ, ЧИЖОВ, ГАЗОПРОВОД, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]