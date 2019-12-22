Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов предостерег от излишне оптимистичных оценок возможных последствий для отношений России с ЕС саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция), состоявшегося 9 декабря 2019 года в Париже.

"Нормандский саммит" - позитивное явление. Но прорывов на нем не произошло. Думаю, потребуются некоторые дополнительные подвижки, чтобы всё это могло перерасти в реальные позитивные изменения в формате Россия - ЕС", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос в связи с появившимися в СМИ мнениями о том, что итоги "нормандского саммита" могут стимулировать возврат к некоторым замороженным форматам сотрудничества Россия-ЕС, например, Постоянному совету партнерства на министерском уровне, или к возобновлению переговоров о безвизовом режиме, Чижов заявил: "Это весьма оптимистичные прогнозы. Я бы более осторожно оценивал ситуацию".

Он также призвал четко определять стороны и разграничивать обязанности в выполнении минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. В ответ на вопрос, будет ли способствовать выполнение военных компонентов минских соглашений (разведение сил, устойчивое прекращение огня) хотя бы частичному ослаблению санкций ЕС в отношении России, и может ли такое ослабление быть поэтапным, Чижов указал на искусственность подобной увязки.

"Если говорить о выполнении военных компонентов, то встает вопрос: выполнении кем? Обеспечение разведения сил и устойчивого прекращения огня - это задача сторон конфликта. То есть Киева, с одной стороны, и Донецка и Луганска - с другой. Поэтому увязка выполнения военных (как и прочих) компонентов минских соглашений с гипотетической отменой так называемых санкций Евросоюза весьма искусственна", - объяснил Чижов.

"А что касается того, как Евросоюз будет выходить из тупиковой ситуации, в которую он сам себя загнал этими рестрикциями, то это, в общем-то, его дело: поэтапно или всё сразу. Мы переговоров на этот счёт с Евросоюзом не вели, не ведём и вести не собираемся. Это проблема, которая создана им самим, ему её и решать, ему из этого тупика выходить", - продолжил постпред.

При этом он не считает, что в Евросоюзе существует единая антироссийская догма.

"Я лично исхожу из того, что при всём кажущемся единомыслии в Евросоюзе есть разные точки зрения. И здесь, в брюссельских евроинститутах, и тем более среди государств-членов. Поэтому, по признаниям многих представителей Евросоюза, поддерживать единый фронт, в том числе на треке критического подхода к России, им всё более непросто", - резюмировал глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.