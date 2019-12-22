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Дальнее зарубежье 22.12.2019 19:59

В Ираке прошли массовые протесты с требованием назначения нового главы правительства

Тысячи протестующих на юге Ирака блокировали дороги и здания официальных учреждений в знак протеста против нынешнего премьера и задержки с назначением нового главы правительства.

Антиправительственные митинги и демонстрации проходят в Багдаде и на юге страны в районах с преимущественно шиитским населением с 1 октября текущего года. Протестующие требуют полной смены режима, который считают коррумпированным и неэффективным.

Воскресенье - крайний срок для назначения парламентом нового премьера, этот срок уже дважды переносился президентом Бархамом Салехом.

Нынешний премьер-министр Абдель Махди подал в отставку на волне массовых протестов, но продолжает выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]