Землетрясение магнитудой 5 произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5 произошло в воскресенье на юго-западе Ирана, сообщило иранское информагентство ISNA.
Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
Геологическая служба США повысила мощность землетрясения до магнитуды 5,1. Эпицентр залегал на глубине 10 км вблизи города Дизфуль.
Ситуация с СВПД критическая, но пока иранские отступления от него обратимы - Чижов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ЕБРР выделяет Saloglu кредит в размере 7,6 млн манатов на расширение производства
Газпром и Нафтогаз подпишут договор на 5 лет, в 2020г объем транзита составит 65 млрд куб. м. - источник
В договоренности по газу не вошел долг Украины по евробондам на $3 млрд - вице-премьер РФ
Novartis будет распределять самый дорогой в мире препарат по принципу лотереи
Задержанный в Чехии племянник экс-президента Армении Саргсяна доставлен на родину
Самолет авиакомпании AZUR Air совершил посадку в Баку из-за технических проблем
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Логистический Центр Абшерон получил Международный Сертификат ISO 9001:2015
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г