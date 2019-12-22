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Регион 22.12.2019 16:41

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5 произошло в воскресенье на юго-западе Ирана, сообщило иранское информагентство ISNA.

Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Геологическая служба США повысила мощность землетрясения до магнитуды 5,1. Эпицентр залегал на глубине 10 км вблизи города Дизфуль.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]