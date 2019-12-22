11 кандидатов претендуют на пост президента Хорватии, эксперты уверены в неизбежности второго тура выборов

Выборы президента проходят в воскресенье в Хорватии.
За пост главы государства борются 11 кандидатов, зарегистрированных Государственной избирательной комиссией.
Вместе с тем, как отмечают наблюдатели, наиболее острая борьба за голоса избирателей разворачивается между действующим президентом Колиндой Грабар-Китарович и руководителем социал-демократов Зораном Милановичем, чья партия находится в оппозиции.
Эксперты, основываясь на рейтингах главных кандидатов, делают вывод о неизбежности второго тура выборов.
Президент Хорватии выполняет главным образом представительские функции и не имеет права принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики страны, это является прерогативой правительства.
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