Министр обороны Турции подтвердил решимость Анкары оказывать поддержку ПНС Ливии

Турция будет поддерживать признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое премьер-министром Файезом Сарраджем, до установления в стране мира, стабильности и безопасности, заявил министр обороны Хулуси Акар в воскресенье.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в северной провинции Коджаэли, заявил, что Анкара может нарастить военную поддержку ПНС, и в случае необходимости рассмотрит использование наземных, воздушных и морских вариантов помощи.
Турция поддерживает ПНС, Анкара заявила, что может направить войска в Ливию, если это правительство обратится с такой просьбой.
Накануне турецкий парламент одобрил ранее подписанное с ПНС соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности.
В Ливии после устранения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи сложилось двоевластие. В Триполи находится ПНС, в то время как на востоке страны заседает избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара.
В настоящее время ЛНА ведет наступление на центральные районы Триполи с целью отстранения от власти правительства Сарраджа, которое, по мнению маршала, погрязло в коррупции.
Как заявлял американский госдеп, власти США обеспокоены попытками сторон конфликта в Ливии подключить к нему иностранных участников.
"США обеспокоены просьбой правительства национального согласия о военной помощи, а также угрозами Ливийской национальной армии использовать поставляемые из других стран военные летательные аппараты и иностранных наемников", - отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
В нем говорится и о готовности США участвовать в политическом урегулировании ливийского конфликта.
Полиция Гонконга пресекла беспорядки во время митинга в поддержку мусульман в Синьцзяне
Ситуация с СВПД критическая, но пока иранские отступления от него обратимы - Чижов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
"Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут запущены, несмотря на санкции США - Лавров
ЕБРР выделяет Saloglu кредит в размере 7,6 млн манатов на расширение производства
Газпром и Нафтогаз подпишут договор на 5 лет, в 2020г объем транзита составит 65 млрд куб. м. - источник
Американский космический корабль Starliner начал схождение с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС
Novartis будет распределять самый дорогой в мире препарат по принципу лотереи
Задержанный в Чехии племянник экс-президента Армении Саргсяна доставлен на родину
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Логистический Центр Абшерон получил Международный Сертификат ISO 9001:2015
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г