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Регион 22.12.2019 19:19

Турция к 2027 году построит шесть новых подводных лодок - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в воскресенье, что с 2022 по 2027 года в строй военно-морских сил страны войдут шесть новых подводных лодок, по одной каждый год.

Выступая на церемонии спуска на воду подлодки нового проекта на верфи Гельджук, он выразил надежду, что эти лодки "будут полезны стране, нации, армии в целом и морякам".

Эрдоган отметил, что каждая из подводных лодок будет названа в честь "поистине монументальных личностей".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОДЛОДКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]