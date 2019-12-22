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Дальнее зарубежье 22.12.2019 20:37

Французский транспорт из-за общенациональной забастовки работает с перебоями

Во Франции продолжается общенациональная забастовка работников транспорта, нарушена работа парижского метро и междугородних скоростных экспрессов, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Франция - в стране продолжается общенациональная забастовка работников транспорта. В Париже функционируют только две линии метрополитена из 16, между крупными городами курсирует около половины скоростных экспрессов TGV. 23 декабря ожидаются более существенные транспортные сбои", - говорится в сообщении ДСКЦ в twitter.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

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Тэги: ФРАНЦИЯ. РЕФОРМА, ЗАБАСТОВКА, ТРАНСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]