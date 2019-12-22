Ведущая партия Афганистана считает победу Гани на президентских выборах результатом фальсификаций

Ведущая партия Афганистана "Исламское общество" ("Джамияти Ислами"), поддержавшая на выборах действующего премьера Абдуллу Абдуллу, обвинила Независимую избирательную комиссию (НИК) в нарушении закона и фальсификации результатов голосования.
Ранее в воскресенье председатель НИК Хава Нурстани подвела предварительные итоги выборов и объявила, что поддержку большинства избирателей получил Ашараф Гани.
"То, что было объявлено избирательной комиссией в качестве предварительных результатов президентских выборов, неприемлемо для Исламского общества, мы считаем это переворотом против зарождающейся демократии в Афганистане", - говорится в официальном заявлении партии "Исламское общество", которое опубликовал в Facebook ее председатель Салахуддин Раббани.
"Избирательная комиссия, вопреки положениям закона, избирательным процедурам и законопроектам, без учета обоснованных и задокументированных протестов избирательных групп, не исключила из общего числа бюллетеней более 300 тысяч недействительных бюллетеней. Кроме того, комиссия использовала бюллетени более 900 избирательных участков, которые полностью, или частично признаны недействительными для завышения предварительных результатов одной из избирательных команд", - отмечается в заявлении.
"Исламское сообщество Афганистана будет использовать все законные средства, чтобы не допустить формирования мошеннического правительства. Мы надеемся, что Избирательная комиссия предпримет серьезные действия для обеспечения прозрачности в соответствии с законом о выборах для восстановления утраченного доверия к этому процессу", - говорится в заявлении.
По данным избирательной комиссии, за Мухамада Ашрафа Гани проголосовало 923 тыс. 868 человек, или 50,64% избирателей; его главный соперник, действующий премьер Абдулла Абдулла получил 720 тыс. 099 голосов - 39,52%.
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