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СНГ 22.12.2019 20:50

В Узбекистане завершились парламентские выборы

Избирательные участки закрылись в Узбекистане в 20.00 по ташкентскому времени.

"На момент закрытия избирательных участков проголосовали 13 миллионов 355 тысяч 911 граждан Узбекистана или 71,1% из общего числа избирателей", - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

Глава ЦИК отметил, что, несмотря на определенные нарушения, допущенные в ходе выборов, они не влияют на общие результаты.

ЦИК планирует объявить предварительные результаты выборов 23 декабря в 14.00 по ташкентскому времени.

В ходе голосования граждане Узбекистана выбирали Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы).

В выборах приняли участие пять политических партий, действующих в стране и допущенных к выборам в республике, - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно числу избирательных округов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВЫБОРЫ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]