В Узбекистане завершились парламентские выборы

Избирательные участки закрылись в Узбекистане в 20.00 по ташкентскому времени.
"На момент закрытия избирательных участков проголосовали 13 миллионов 355 тысяч 911 граждан Узбекистана или 71,1% из общего числа избирателей", - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Мирзо-Улугбек Абдусаломов.
Глава ЦИК отметил, что, несмотря на определенные нарушения, допущенные в ходе выборов, они не влияют на общие результаты.
ЦИК планирует объявить предварительные результаты выборов 23 декабря в 14.00 по ташкентскому времени.
В ходе голосования граждане Узбекистана выбирали Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы).
В выборах приняли участие пять политических партий, действующих в стране и допущенных к выборам в республике, - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно числу избирательных округов.
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