Молдавия будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются - власти

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что и с 1 января 2020 года республика будет получать российский газ по традиционному маршруту - транзитом через Украину.
На брифинге в понедельник после рабочего совещания с премьер-министром и председателем парламента Додон приветствовал договоренности России и Украины по газу.
"Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику по традиционному маршруту", - сказал президент Молдавии.
Додон сообщил, что на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге он обсуждал этот вопрос и с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Вы знаете, что Россия согласилась продлить еще на три года действующий контракт на поставку газа в Молдавию. Это означает, что прежние условия будут сохранены, а существующая схема позволит нам получать с 1 января газ по существенно более низким тарифам ($173 за 1000 кубометров - ИФ)", - сказал глава государства.
Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что согласованный с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на $50 млн. останется невостребованным.
"Мы подписали это соглашение на случай, если понадобились бы дополнительные средства закупку газа в случае прекращения транзита российского через Украину и возникновения необходимости обеспечения альтернативных поставок. Это был резервный вариант на случай прекращения транзита через Украину. В нынешней ситуации он не понадобится, кредитная линия не будет открыт. Молдавия за это ничего не должна платить", - подчеркнул Кику.
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