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ТЭК 23.12.2019 16:00

Молдавия будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются - власти

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что и с 1 января 2020 года республика будет получать российский газ по традиционному маршруту - транзитом через Украину.

На брифинге в понедельник после рабочего совещания с премьер-министром и председателем парламента Додон приветствовал договоренности России и Украины по газу.

"Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику по традиционному маршруту", - сказал президент Молдавии.

Додон сообщил, что на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге он обсуждал этот вопрос и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вы знаете, что Россия согласилась продлить еще на три года действующий контракт на поставку газа в Молдавию. Это означает, что прежние условия будут сохранены, а существующая схема позволит нам получать с 1 января газ по существенно более низким тарифам ($173 за 1000 кубометров - ИФ)", - сказал глава государства.

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что согласованный с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на $50 млн. останется невостребованным.

"Мы подписали это соглашение на случай, если понадобились бы дополнительные средства закупку газа в случае прекращения транзита российского через Украину и возникновения необходимости обеспечения альтернативных поставок. Это был резервный вариант на случай прекращения транзита через Украину. В нынешней ситуации он не понадобится, кредитная линия не будет открыт. Молдавия за это ничего не должна платить", - подчеркнул Кику.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]