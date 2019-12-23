КНБ будет привлекать частный бизнес в нефтегазовую, телекоммуникационную и железнодорожную отрасли

Китай готовится сделать ряд шагов для привлечения частных компаний в нефтегазовый сектор, телекоммуникационную и железнодорожную отрасли.
Власти КНР намерены смягчить регулирование, предложить частным инвесторам налоговые льготы, а также расширить действующие программы стимулов за счет включения в них большего числа участников, сообщает "Синьхуа".
Кроме того, Пекин примет меры для снижения стоимости привлечения финансирования инвесторами. В частности, компании получат возможность выпускать облигации под гарантии государства, а требования для размещения конвертируемых облигаций будут смягчены.
Китай активно инвестирует в инфраструктуру в рамках проекта "Один пояс, один путь", и смягчение регулирования откроет путь для участия в проекте более 27 млн частных компаний, на долю которых приходится порядка 60% ВВП, пишет Bloomberg.
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