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ТЭК 23.12.2019 22:45

КНБ будет привлекать частный бизнес в нефтегазовую, телекоммуникационную и железнодорожную отрасли

Китай готовится сделать ряд шагов для привлечения частных компаний в нефтегазовый сектор, телекоммуникационную и железнодорожную отрасли.

Власти КНР намерены смягчить регулирование, предложить частным инвесторам налоговые льготы, а также расширить действующие программы стимулов за счет включения в них большего числа участников, сообщает "Синьхуа".

Кроме того, Пекин примет меры для снижения стоимости привлечения финансирования инвесторами. В частности, компании получат возможность выпускать облигации под гарантии государства, а требования для размещения конвертируемых облигаций будут смягчены.

Китай активно инвестирует в инфраструктуру в рамках проекта "Один пояс, один путь", и смягчение регулирования откроет путь для участия в проекте более 27 млн частных компаний, на долю которых приходится порядка 60% ВВП, пишет Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИНФРАСТРУКТУРА, БИЗНЕС, СТИМУЛЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]