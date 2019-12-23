Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8896 RUR   0.0273 GBR   2.2135 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.22 0.29 Brent 66.54 0.37

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.12.2019 15:20

Ответ на санкции США против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" обязательно будет, но требует спокойного анализа - Лавров

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ BSH разрешило прокладку труб "Северного потока 2" в зимние месяцы, решение принято, сообщила его пресс-служба.

"Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило прокладку труб для завершения строительства газопровода "Северный поток 2" на длину в 16,5 километров в зимние месяцы", - говорится в сообщении пресс-службы, переданном в понедельник в "Интерфакс".

Ведомство проверяло возможное воздействие строительных работ и трубы газопровода на морскую среду, в том числе, на гнездовья птиц.

"После тщательной проверки BSH не выявило серьезного влияния прокладки труб зимой", - указывается в сообщении.

По информации ведомства, строительный консорциум "Северный поток 2" подал соответствующую заявку 23 сентября 2019 года. В заявке обосновывалась просьба предоставить новое временное окно для прокладки указанного маршрута на немецкой территории в начале 2020 года. Для строительства ответвлений от двух веток газопровода запрашивалось по пять дней.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗОПРОВОДЫ, США, САНКЦИИ


Похожие новости


Миллер надеется, что "Северный поток 2" не повторит судьбу остановленного Брюсселем "Южного потока" Медведев: нужны твердые гарантии ЕС, чтобы газ "Турецкого потока" прошел через Болгарию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]