Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ BSH разрешило прокладку труб "Северного потока 2" в зимние месяцы, решение принято, сообщила его пресс-служба.

"Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило прокладку труб для завершения строительства газопровода "Северный поток 2" на длину в 16,5 километров в зимние месяцы", - говорится в сообщении пресс-службы, переданном в понедельник в "Интерфакс".

Ведомство проверяло возможное воздействие строительных работ и трубы газопровода на морскую среду, в том числе, на гнездовья птиц.

"После тщательной проверки BSH не выявило серьезного влияния прокладки труб зимой", - указывается в сообщении.

По информации ведомства, строительный консорциум "Северный поток 2" подал соответствующую заявку 23 сентября 2019 года. В заявке обосновывалась просьба предоставить новое временное окно для прокладки указанного маршрута на немецкой территории в начале 2020 года. Для строительства ответвлений от двух веток газопровода запрашивалось по пять дней.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.