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Регион 23.12.2019 16:50

Казахстан продолжит курс на укрепление союзнических отношений с Россией - проект указа

Укрепление стратегического партнерства и взаимовыгодного взаимодействия с Россией является приоритетом казахстанского внешнеполитического курса, говорится в проекте указа президента страны Касым-Жомарта Токаева "О Концепции внешней политики Республики Казахстан".

Соответствующее постановление правительства Казахстана опубликовано в понедельник в республиканской информационно-правовой системе нормативных правовых актов.

"Республика Казахстан, развивая сотрудничество на двустороннем и многостороннем уровнях: укрепляет союзнические и добрососедские отношения, стратегическое партнерство с Российской Федерацией в военно-политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, агропромышленной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, энергетической, космической и других сферах взаимовыгодного взаимодействия", - говорится в документе.

В проекте указа также отмечается, что Казахстан прилагает усилия, направленные на развитие кооперации в Центральной Азии, укрепление геополитической и геоэкономической субъектности региона в системе международных отношений. Активно развивает политическое, экономическое и культурно-гуманитарное двустороннее и многостороннее взаимодействие с Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также прилагает усилия для совместного со странами региона противодействия внутренним и внешним вызовам и угрозам.

Кроме этого, указывается в концепции, Казахстан углубляет всестороннее стратегическое партнерство с КНР в рамках политического диалога на высшем и высоком уровне, взаимодействие в энергетической, инвестиционно-технологической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, в области совместного использования водных ресурсов трансграничных рек и экологии.

А также республика "укрепляет расширенное стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки, направленное на развитие политического, торгово- экономического, инвестиционного, энергетического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, решение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", подчеркивается в документе.

Следующим приоритетом названо развитие отношений с Европейским союзом на основе соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

В документе говорится, что Казахстан "ведет работу по либерализации визового режима с перспективой постепенного перехода на безвизовый режим для граждан Республики Казахстан и Европейского союза".

Указ "О Концепции внешней политики Республики Казахстан" вступит в силу со дня его подписания.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВНЕШПОЛИТИКА, ПРИОРИТЕТЫ, РОССИЯ


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