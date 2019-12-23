Правительство ФРГ будет реагировать на санкции США против "Северного потока 2" только после детального анализа возможных последствий принятого в Америке закона, заявила официальный представитель кабинета Ульрике Деммер.

"Мы рассмотрим эти новые решения и затем примем решение о дальнейших действиях", - сказала Деммер в понедельник журналистам в Берлине.

Она не стала отвечать на вопрос о возможных ответных санкциях.

20 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб в рамках проекта "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.