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ТЭК 23.12.2019 17:30

Правительство ФРГ проанализирует последствия принятого в США закона, прежде чем реагировать на санкции против "Северного потока 2"

Правительство ФРГ будет реагировать на санкции США против "Северного потока 2" только после детального анализа возможных последствий принятого в Америке закона, заявила официальный представитель кабинета Ульрике Деммер.

"Мы рассмотрим эти новые решения и затем примем решение о дальнейших действиях", - сказала Деммер в понедельник журналистам в Берлине.

Она не стала отвечать на вопрос о возможных ответных санкциях.

20 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб в рамках проекта "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, "СЕВПОТОК2", САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]