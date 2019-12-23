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Дальнее зарубежье 23.12.2019 15:45

В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы

Уровень воды в Венеции в понедельник утром поднялся на 144 см выше нормы, сообщают итальянские СМИ.

В результате затопило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены ходить по помостам.

В итоге наводнение оказалось менее серьезным, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см.

Во вторник, как ожидается, вода поднимется, ее уровень достигнет 135 см. 25 декабря, когда католики праздную Рождество, уровень воды также будет выше нормы - максимум составит 115 см.

Крупное наводнение произошло в Венеции в ноябре. 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЕНЕЦИЯ, ЗАТОПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]