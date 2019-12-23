Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ему ответные меры в связи с американскими санкциями, касающимися проекта "Северный поток 2".

На совещании с вице-премьерами в понедельник Медведев подчеркнул, что действия США - "это абсолютно методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международной торговли".

"В этом нет ничего удивительного, но, тем не менее, просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе США, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что эти предложения должны быть проанализированы с точки зрения эффективности.

Глава правительства РФ подчеркнул, что американские санкции "очевидно бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали".

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, (OFAC) уточнило, что санкции в отношении проекта вводятся незамедлительно и что трубоукладчики "должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством".

Но OFAC делает оговорку, что "могут быть сделаны добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба".

Швейцарская компания Allseas заявила, что приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием санкций США.

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 92%. Заминка произошла из-за властей Дании, которые этой осенью после двух с половиной лет волокиты разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне (к тому времени газопровод был уже построен на 2100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2460 км).

Стройка возобновилась в конце ноября. По подсчетам "Интерфакса" на основе данных системы глобального позиционирования морских судов, за это время трубоукладчики Allseas прошли еще в общей сложности около 170 км - около 100 км на одной и около 70 км на второй нитке. Протяженность датского участка - 147 км.