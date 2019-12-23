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ТЭК 23.12.2019 16:16

Азербайджан, Грузия и Турция будут углублять сотрудничество в сфере энергетики - заявление глав МИД трех стран

Баку, Тбилиси и Анкара договорились об углублении сотрудничества в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, принятом по итогам трехсторонней встречи, прошедшей в понедельник в Тбилиси.

"Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции выразили готовность к углублению сотрудничества в энергетической сфере и приняли решение о поощрении проведения трехсторонней встречи с участием министров энергетики", - отмечается в документе.

Кроме того, министры подчеркнули важность расширения сотрудничества между соответствующими компаниями трех стран в разработке совместных энергетических проектов и обмене опытом, а также указали на важность создания трехстороннего рынка электроэнергии.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани по итогам переговоров в Тбилиси заявил, что на встрече также было уделено внимание вопросам безопасности в регионе.

"Несомненно, что существующие конфликты представляют серьезную угрозу миру, международной стабильности и безопасности в регионе, а также препятствуют экономическому развитию наших стран", - сказал Залкалиани на совместной пресс-конференции в грузинской столице.

Министр отметил, что эти конфликты и все спорные вопросы должны решаться мирным путем в соответствии с принципами международного права, суверенитета и территориальной целостности государств.

"Сегодняшняя встреча еще раз продемонстрировала готовность Грузии, Азербайджана и Турции сообща решать вопросы и углублять связи", - добавил Залкалиани.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции, что стороны в связи с имеющимися конфликтами на территориях Грузии и Азербайджана подтвердили необходимость мирного их решения.

"Мы также подтвердили нашу солидарность в борьбе с терроризмом. Уверен, что наше сотрудничество станет образцом для всего региона", - сказал Чавушоглу.

Он также сообщил, что на встрече был подписан документ о новом плане действий по трехстороннему отраслевому сотрудничеству на 2020-2022 годы.

По его слова, этот план углубит сотрудничество между Грузией, Азербайджаном и Турцией по практическим вопросам и конкретным проектам.

"Эти проекты будут реализованы в таких областях, как энергетика, в сферах транспорта, торговли, культуры и окружающей среды. Мы договорились, что продолжим работу по увеличению пропускной способности железнодорожного транспорта Баку-Тбилиси-Карс, но чтобы увеличить объемы торговли, нам необходимо согласовать таможенные процедуры", - сказал Чавушоглу.

В совместном заявлении министры подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества.

"В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению совместных региональных транспортно-энергетических проектов. Была зафиксирована важность реализации проекта Транскаспийского трубопровода, роль Грузии, Азербайджана и Турции в транспортировке энергии из Каспийского региона в Европу и в обеспечении энергетической безопасности Европы. Были подчеркнуты уже успешно реализованные энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум. В то же время министры еще раз подтвердили свою готовность продолжать координацию для полной реализации Южного энергетического коридора" ,- отмечается в документе.

"Также была также подчеркнута важность завершения второго этапа проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который был открыт недавно, 30 ноября в Турции. Следует отметить, что реализация проекта способствует формированию новой реальности в европейской архитектуре энергетической безопасности",- говорится в заявлении, подписанном Залкалинани, Чавушоглу и главой азербайджанского МИД Эльмаром Мамедъяровым.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]