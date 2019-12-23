Азербайджан, Грузия и Турция будут углублять сотрудничество в сфере энергетики - заявление глав МИД трех стран

Баку, Тбилиси и Анкара договорились об углублении сотрудничества в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, принятом по итогам трехсторонней встречи, прошедшей в понедельник в Тбилиси.
"Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции выразили готовность к углублению сотрудничества в энергетической сфере и приняли решение о поощрении проведения трехсторонней встречи с участием министров энергетики", - отмечается в документе.
Кроме того, министры подчеркнули важность расширения сотрудничества между соответствующими компаниями трех стран в разработке совместных энергетических проектов и обмене опытом, а также указали на важность создания трехстороннего рынка электроэнергии.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани по итогам переговоров в Тбилиси заявил, что на встрече также было уделено внимание вопросам безопасности в регионе.
"Несомненно, что существующие конфликты представляют серьезную угрозу миру, международной стабильности и безопасности в регионе, а также препятствуют экономическому развитию наших стран", - сказал Залкалиани на совместной пресс-конференции в грузинской столице.
Министр отметил, что эти конфликты и все спорные вопросы должны решаться мирным путем в соответствии с принципами международного права, суверенитета и территориальной целостности государств.
"Сегодняшняя встреча еще раз продемонстрировала готовность Грузии, Азербайджана и Турции сообща решать вопросы и углублять связи", - добавил Залкалиани.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции, что стороны в связи с имеющимися конфликтами на территориях Грузии и Азербайджана подтвердили необходимость мирного их решения.
"Мы также подтвердили нашу солидарность в борьбе с терроризмом. Уверен, что наше сотрудничество станет образцом для всего региона", - сказал Чавушоглу.
Он также сообщил, что на встрече был подписан документ о новом плане действий по трехстороннему отраслевому сотрудничеству на 2020-2022 годы.
По его слова, этот план углубит сотрудничество между Грузией, Азербайджаном и Турцией по практическим вопросам и конкретным проектам.
"Эти проекты будут реализованы в таких областях, как энергетика, в сферах транспорта, торговли, культуры и окружающей среды. Мы договорились, что продолжим работу по увеличению пропускной способности железнодорожного транспорта Баку-Тбилиси-Карс, но чтобы увеличить объемы торговли, нам необходимо согласовать таможенные процедуры", - сказал Чавушоглу.
В совместном заявлении министры подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества.
"В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению совместных региональных транспортно-энергетических проектов. Была зафиксирована важность реализации проекта Транскаспийского трубопровода, роль Грузии, Азербайджана и Турции в транспортировке энергии из Каспийского региона в Европу и в обеспечении энергетической безопасности Европы. Были подчеркнуты уже успешно реализованные энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум. В то же время министры еще раз подтвердили свою готовность продолжать координацию для полной реализации Южного энергетического коридора" ,- отмечается в документе.
"Также была также подчеркнута важность завершения второго этапа проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который был открыт недавно, 30 ноября в Турции. Следует отметить, что реализация проекта способствует формированию новой реальности в европейской архитектуре энергетической безопасности",- говорится в заявлении, подписанном Залкалинани, Чавушоглу и главой азербайджанского МИД Эльмаром Мамедъяровым.
В Азербайджане еще 436 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета
Азербайджан заинтересовался покупкой истребителей пятого поколения Су-57
Президент Азербайджана проголосовал на муниципальных выборах
Президент Алиев выделил единовременную помощь малоимущим семьям в связи с предстоящими праздниками
Девять человек погибли в Европе из-за бури, тысячи домов остались без электричества
SOCAR начала расследование в связи с публикацией в соцсети видео выбросов с одной из морских платформ
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
Аббас надеется на обретение Палестиной государственной независимости в 2020 году
Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с Россией Л
Во Франции продолжается забастовка, транспорт работает с перебоями
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Логистический Центр Абшерон получил Международный Сертификат ISO 9001:2015
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г