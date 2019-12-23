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Транспорт и связь 23.12.2019 17:05

Азербайджан, Грузия и Турция планируют сформировать трехсторонние комитеты в сферах транспорта и таможни

Азербайджан, Грузия и Турция договорились ускорить работы для полного запуска железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК), отмечается в декларации глав МИД, принятой по итогам трехсторонней встречи в понедельник.

«Министры договорились ускорить работы по завершению железной дороги БТК для ее полного запуска, увеличить объем грузоперевозок по этому маршруту и начать пассажироперевозки. Кроме того, главы МИД договорились о завершении работ по устранению недостатков в инфраструктуре и расширению путевой емкости для усиления железной дороги БТК и Железнодорожного Шелкового Пути» , - указывается в декларации, принятой в Тбилиси.

Кроме того, министры отметили необходимость создания комитета «Турция-Грузия-Азербайджан» по мультимодальному транспортному сотрудничеству.

Стороны также договорились о проведении соответствующей работы для учреждения Трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Государственным таможенным комитетом Азербайджана, министерством торговли Турции и Налоговой службой Грузии для усиления сотрудничества в таможенной сфере.

Главы МИД по итогам встречи также отметили необходимость организации в короткие сроки бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция для создания новых возможностей предпринимателям трех стран.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, КОМИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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