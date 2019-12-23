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Регион 23.12.2019 17:25

Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с Россией Л

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает невозможной перезагрузку отношений с Россией.

"Я действительно считал, как, думаю, и многие другие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы можем начать все сначала с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма. Очень, очень печально, что я был неправ", - цитирует Джонсона журнал The Spectator.

Он высказал мнение британскому еженедельному журналу, который в своем блоге задает вопросы политикам и другим известным личностям относительно проблем, по которым те со временем изменили свое мнение.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]