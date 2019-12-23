Производство СПГ началось на 2-й очереди завода Cameron LNG в США, запуск - в I кв. 2020г

Американская Sempra Energy начала производство сжиженного природного газа (СПГ) на второй очереди завода Cameron LNG, сообщила компания.

Коммерческая эксплуатация второй и третьей очередей завода по толлинговым соглашениям начнется соответственно в первом и третьем кварталах следующего года.

Первая фаза проекта включает три очереди завода общей мощностью 12 млн т СПГ в год. Вторая фаза может составить еще две дополнительных очереди и два дополнительных СПГ-резервуара.

Первую фазу проекта Cameron LNG реализует консорциум, состоящий из Sempra LNG, французской Total, японской Mitsui & Co., Ltd. и японской Japan LNG Investment, LLC (СП Mitsubishi Corporation и Nippon Yusen Kabushiki Kaisha). Всего Sempra Energy не напрямую принадлежит 50,2% Cameron LNG.