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ТЭК 23.12.2019 21:20

Производство СПГ началось на 2-й очереди завода Cameron LNG в США, запуск - в I кв. 2020г

Американская Sempra Energy начала производство сжиженного природного газа (СПГ) на второй очереди завода Cameron LNG, сообщила компания.

Коммерческая эксплуатация второй и третьей очередей завода по толлинговым соглашениям начнется соответственно в первом и третьем кварталах следующего года.

Первая фаза проекта включает три очереди завода общей мощностью 12 млн т СПГ в год. Вторая фаза может составить еще две дополнительных очереди и два дополнительных СПГ-резервуара.

Первую фазу проекта Cameron LNG реализует консорциум, состоящий из Sempra LNG, французской Total, японской Mitsui & Co., Ltd. и японской Japan LNG Investment, LLC (СП Mitsubishi Corporation и Nippon Yusen Kabushiki Kaisha). Всего Sempra Energy не напрямую принадлежит 50,2% Cameron LNG.

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Тэги: США, СПГ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]