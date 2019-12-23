Цена на транзит газа через Украину будет для Газпрома неизменной в течение 5 лет - Козак

Размер платы "Газпрома" (MOEX: GAZP) за оказание услуг по транспортировке газа через Украину будет неизменным в течение 5 лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет", - доложил Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - отметил вице-премьер.
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