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Оборона 23.12.2019 17:21

Азербайджан заинтересовался покупкой истребителей пятого поколения Су-57

Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщает российская газета «Ведомости».

«Как рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности, Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, зеленый свет началу переговорного процесса дан на высшем политическом уровне. Вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС) поднимались во время встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, состоявшейся в Сочи 3 октября, подтверждает человек, близкий к администрации президента», - отмечает издание.

За последнее десятилетие Азербайджан закупил российских вооружений примерно на $5 млрд, из которых было получено продукции примерно на $3 млрд.

«Отправной точкой для интереса Азербайджана к Су-57 стала закупка Арменией четырех истребителей Су-30СМ с опционом еще на восемь машин, говорит человек в системе ВТС», - подчеркивает газета.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТЫ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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