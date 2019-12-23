Азербайджан заинтересовался покупкой истребителей пятого поколения Су-57

Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщает российская газета «Ведомости».

«Как рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности, Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, зеленый свет началу переговорного процесса дан на высшем политическом уровне. Вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС) поднимались во время встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, состоявшейся в Сочи 3 октября, подтверждает человек, близкий к администрации президента», - отмечает издание.

За последнее десятилетие Азербайджан закупил российских вооружений примерно на $5 млрд, из которых было получено продукции примерно на $3 млрд.

«Отправной точкой для интереса Азербайджана к Су-57 стала закупка Арменией четырех истребителей Су-30СМ с опционом еще на восемь машин, говорит человек в системе ВТС», - подчеркивает газета.

А.Азизов