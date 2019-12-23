Азербайджан заинтересовался покупкой истребителей пятого поколения Су-57

Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщает российская газета «Ведомости».
«Как рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности, Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, зеленый свет началу переговорного процесса дан на высшем политическом уровне. Вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС) поднимались во время встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, состоявшейся в Сочи 3 октября, подтверждает человек, близкий к администрации президента», - отмечает издание.
За последнее десятилетие Азербайджан закупил российских вооружений примерно на $5 млрд, из которых было получено продукции примерно на $3 млрд.
«Отправной точкой для интереса Азербайджана к Су-57 стала закупка Арменией четырех истребителей Су-30СМ с опционом еще на восемь машин, говорит человек в системе ВТС», - подчеркивает газета.
А.Азизов
Правительство ФРГ проанализирует последствия принятого в США закона, прежде чем реагировать на санкции против "Северного потока 2"
Азербайджан, Грузия и Турция планируют сформировать трехсторонние комитеты в сферах транспорта и таможни
Роснефть и норвежская Equinor утвердили решение о начале разработки Северо-Комсомольского месторождения
Президент Алиев выделил единовременную помощь малоимущим семьям в связи с предстоящими праздниками
Девять человек погибли в Европе из-за бури, тысячи домов остались без электричества
SOCAR начала расследование в связи с публикацией в соцсети видео выбросов с одной из морских платформ
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
Аббас надеется на обретение Палестиной государственной независимости в 2020 году
Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с Россией Л
Во Франции продолжается забастовка, транспорт работает с перебоями
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Логистический Центр Абшерон получил Международный Сертификат ISO 9001:2015
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г