Президент Алиев выделил единовременную помощь малоимущим семьям в связи с предстоящими праздниками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной помощи малоимущим семьям в размере 7,6 млн. манатов, сообщает сайт главы государства.
Средства выделены министерству труда и социальной защиты населения из госбюджета на 2019 год.
Согласно распоряжению, каждой семье, получающей на 30 декабря 2019 года адресную социальную помощь, выделено 100 манатов единовременной помощи в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря и Новым годом.
Н.Аббасова
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