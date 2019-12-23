Президент Алиев выделил единовременную помощь малоимущим семьям в связи с предстоящими праздниками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной помощи малоимущим семьям в размере 7,6 млн. манатов, сообщает сайт главы государства.

Средства выделены министерству труда и социальной защиты населения из госбюджета на 2019 год.

Согласно распоряжению, каждой семье, получающей на 30 декабря 2019 года адресную социальную помощь, выделено 100 манатов единовременной помощи в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря и Новым годом.

Н.Аббасова