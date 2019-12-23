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Социум 23.12.2019 17:29

Президент Алиев выделил единовременную помощь малоимущим семьям в связи с предстоящими праздниками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной помощи малоимущим семьям в размере 7,6 млн. манатов, сообщает сайт главы государства.

Средства выделены министерству труда и социальной защиты населения из госбюджета на 2019 год.

Согласно распоряжению, каждой семье, получающей на 30 декабря 2019 года адресную социальную помощь, выделено 100 манатов единовременной помощи в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря и Новым годом.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МАЛОИМУЩИЕ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]