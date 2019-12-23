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Оборона 23.12.2019 17:31

В Азербайджане еще 436 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета

В Азербайджане еще 436 военнослужащих, имеющих безупречную службу в течение 20 и более лет, будут обеспечены жильем за счет средств госбюджета, отмечается в информации, размещенной на сайте Минфина.

По данным Минфина, 21 декабря состоялось очередное заседание комиссии, созданной в рамках указа президента Азербайджана "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил" от 28 декабря 2011 года. Комиссию возглавляет министр финансов Самир Шарифов.

"По итогам обсуждений комиссия сочла целесообразным обеспечение еще 436 военнослужащих жильем за счет средств госбюджета ", - отмечается в информации.

С этой целью за счет средств, предусмотренных в госбюджете на 2019 год, уже приобретены квартиры в жилом комплексе Говсаны в Баку. В настоящее время осуществляется процесс оформления жилья на военнослужащих.

Кроме этого, комиссия приняла решение принять в очередь за квартирой еще 763 военнослужащих.

«До сих пор комиссией принято решение о выдаче жилья 1761 военнослужащему», - подчеркивает Минфин.

Комиссия использует следующие критерии при определении военнослужащих, которые могут рассчитывать на получение квартир: воинское звание, должность, место службы, действительный срок службы, а также участие в боевых действиях, военных операциях, ранение, травмы и контузии, государственные награды, количество членов семьи, условия проживания и обеспечение жильем во время службы.

Н.Аббасова

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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, КВАРТИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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