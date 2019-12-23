Украина в январе-октябре импортировала 10,7 млрд куб. м газа на $2,1 млрд

Украина в январе-октябре 2019 года импортировала 10,68 млрд куб. м природного газа на общую сумму $2,12 млрд, в том числе в октябре - 1,51 млрд куб. м на $323,225 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в октябре 2019 года составила $214,6 за 1 тыс. куб. м, что на 20% больше, чем в сентябре ($178,8).

Контрагентами по итогам десяти месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии - 4,81 млрд куб. м газа на $942,57 млн, Германии - 3,19 млрд куб. м на $628,48 млн, Чехии - 573,9 млн куб. м на $107,14 млн, Польши - 556,81 млн куб. м на $106,39 млн, Венгрии - 460,13 млн куб. м на $88,41 млн, Франции - 385,87 млн куб. м на $78,63 млн, Австрии - 267,52 млн куб. м на $72,49 млн, Великобритании - 185,05 млн куб. м на $43,81 млн, Люксембурга - 133,66 млн куб. м на $32,26 млн, Словакии - 111,05 млн куб. м на $19,89 млн, Италии - 16,89 млн куб. м на $3,49 млн, Болгарии - 1,4 млн куб. м на $0,25 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму $3,12 млрд. Средняя цена импортированного страной газа в январе 2018 года составила $279,4 за 1 тыс. куб. м, в феврале - $261,1, в марте - $278,7, в апреле - $310,8, в мае - $263,5, в июне - $267,4, в июле - $309,1, в августе - $293,9, в сентябре - $320, в октябре - $347,3, в ноябре - $337,5, в декабре - $283,8.