Французский регулятор оштрафовал Google на 150 млн евро за правила размещения рекламы

Французский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал Google на 150 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением при разработке правил функционирования платформы Google Ads.

Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, эти правила содержат неточные определения, что даёт Google возможность интерпретировать их в зависимости от ситуации. Речь идёт, в частности, о положении, которое запрещает продажу бесплатных товаров и услуг. По мнению французского регулятора, сложно определить характер услуг, которые "обычно предоставляются бесплатно". Это относится, например, к предоставлению информации о прогнозе погоды и поиску телефонных номеров.

Расследование в отношении Google было начато в связи с жалобой компании Gibmedia, разработчика сайта о погоде info-meteo.fr и онлайн телефонных справочников. Компания, на сайтах которой предоставляются платные услуги, заявила, что в 2015 году её аккаунт на Google Ads был заблокирован без уведомления и по необъективным причинам. При этом реклама ряда других сайтов, предоставляющих аналогичные услуги, не была заблокирована.

Помимо этого, регулятор указывает, что Google часто меняет свою интерпретацию правил, что создаёт неопределённость для рекламодателей. В сентябре 2014 года Google признал сайт Gibmedia по поиску абонента по номеру телефона соответствующим своим правилам, а в январе 2015 заблокировал его рекламу. Google также неоднократно меняла сами правила без уведомления заинтересованных пользователей.

Регулятор отмечает, что ему не удалось установить, что Google намеренно подрывала конкуренцию и препятствовала развитию новых сайтов. Однако действия компании свидетельствуют "в лучшем случае о халатности ".

По решению французского регулятора Google также должна внести ясность в правила функционирования Google Ads и порядок блокировки аккаунтов и пересмотреть процедуру информирования об изменениях правил.

Google, в свою очередь, завила, что Gibmedia с помощью своих рекламных объявлений обманным путём заставляла пользователей платить за услуги на непрозрачных условиях, сообщают англоязычные СМИ.

Американская компания намерена обжаловать решение французских властей.