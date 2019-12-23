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Tesla привлекла в Китае финансирование в размере более $1,4 млрд

Американская компания Tesla Inc. получила финансирование в размере более чем 10 млрд юаней ($1,4 млрд) от китайских банков для своего завода в Шанхае на фоне подготовки к началу поставок собираемых в КНР седанов Model 3, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, компания, вероятно, объявит о получении финансирования на этой неделе.

Стартовая цена произведенных в Китае Model 3 должна составить около $50 тыс., что чуть ниже, чем цена импортируемых автомобилей. Tesla рассматривает возможность в следующем году на 20% снизить цены на электромобили Model 3, собранные в Китае, с целью привлечь больше покупателей, сообщал Bloomberg ранее.

Акции Tesla к 18:13 МСК в понедельник подорожали на 3,3%, до $418,86. В конце прошлой недели их цена впервые превысила $400, достигнув уровня, более чем вдвое превышающего зафиксированный в июне текущего года минимум.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, TESLA, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]