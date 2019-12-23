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Внутренняя политика 23.12.2019 20:55

Явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 32,72%

Активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 32,72%, сообщает Центризбирком.

По данным на 19:00 на избирательных участках проголосовало 1 млн 627 тыс. 64 избирателя.

Избирательные участки были открыты для избирателей с 08:00 утра до 19:00 вечера.

В результате выборов должны быть сформированы 1606 муниципалитетов, в которые должны быть выбраны 15 тыс. 156 человек. Кандидатами в члены муниципалитетов являются 41 тыс. 462 человека, представляющих 13 политических партий или являющихся самовыдвиженцами.

В Азербайджане в связи с выборами было открыто 5,049 тыс. избирательных участков, из которых на 1 тыс. установлены веб-камеры для отслеживания хода голосования в режиме онлайн.

Правом голоса в Азербайджане обладают 4 млн 972,356 тыс. человек.

За выборами следили 52 тыс. 636 местных наблюдателя, а также 17 международных.

Члены муниципалитета избираются на 5 лет.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛИ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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