Явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 32,72%

Активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 32,72%, сообщает Центризбирком.
По данным на 19:00 на избирательных участках проголосовало 1 млн 627 тыс. 64 избирателя.
Избирательные участки были открыты для избирателей с 08:00 утра до 19:00 вечера.
В результате выборов должны быть сформированы 1606 муниципалитетов, в которые должны быть выбраны 15 тыс. 156 человек. Кандидатами в члены муниципалитетов являются 41 тыс. 462 человека, представляющих 13 политических партий или являющихся самовыдвиженцами.
В Азербайджане в связи с выборами было открыто 5,049 тыс. избирательных участков, из которых на 1 тыс. установлены веб-камеры для отслеживания хода голосования в режиме онлайн.
Правом голоса в Азербайджане обладают 4 млн 972,356 тыс. человек.
За выборами следили 52 тыс. 636 местных наблюдателя, а также 17 международных.
Члены муниципалитета избираются на 5 лет.
Н.Аббасова
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