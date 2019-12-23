Алиев назвал невозможным предложение ЕС об экспорте газа в Европу по внутренним ценам Азербайджана

Президент Ильхам Алиев заявил о наличии двух ключевых проблем, по которым Азербайджан не торопится подписывать с Европейским союзом новое соглашение о стратегическом партнерстве.

"Большинство пунктов нового соглашения уже согласовано, примерно 90%. По остальным моментам я надеюсь, мы тоже найдем решение. Хочу сказать, что именно мы являемся инициаторами того, что соглашение не подписано. И на это есть несколько причин", - сказал Алиев в интервью 4 крупным телеканалам страны, посвященного итогам 2019 года.

По его словам, первый ключевой вопрос связан со сферой торговли. "Азербайджан сегодня не является членом Всемирной торговой организации (ВТО). Но я считаю, что время не настало для такого членства, так как основа нашего экспорта сегодня - это нефть и газ, кроме этого, нам нужно защищать внутренний рынок и внутренних производителей в сфере промышленности и АПК. Кроме этого, внутри ВТО сегодня имеется кризис: США пересматривают свое членство в нем, налицо факты торговых войн между отдельными странами. В таких условиях логичен и обоснован наш осторожный подход к вопросу членства в ВТО", - отметил он.

Вторым ключевым моментом Алиев назвал энергетику. "Это, прежде всего, касается цен на энергоресурсы. Нам предлагают продавать газ на экспорт по внутренней цене. Что это означает? Сегодня в Азербайджане 85% населения платит за газ по льготной цене, порядка 100 манат ($58) за 1 тыс. кубометров, тогда как в Европе цены составляют $300-500 за 1 тыс. кубометров. Получается, что нам надо резко увеличить внутреннюю цену, что неприемлемо, или экспортировать газ по цене в $58, что невозможно. Поэтому нам осталось согласовать эти два ключевых вопроса", - добавил Алиев.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Азизов