Армении не удалось в 2019 году изменить формат переговоров по Карабаху, для Баку это дипломатический успех - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает об отсутствии в 2019 году серьезного прогресса в переговорах с Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"В 2019 году в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не зафиксировано серьезного прогресса. Считаю, что это связано с несколькими причинами. Это и неконструктивная позиция руководства Армении, и отсутствие достаточного давления на Армению со стороны международных организаций", - сказал Алиев в интервью 4 крупным телеканалам страны, посвященного итогам 2019 года.

Кроме этого, по его мнению, негативно на переговоры влияли противоречивые и неуместные заявления руководства Армении. "Руководство Армении заявляет о том, что Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом. Это абсурд. Сегодня 90% военнослужащих в Нагорном Карабахе - это граждане Армении. Поэтому переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. В 2019 году формат переговоров остался неизменным, несмотря на все попытки Армении изменить его. Считаю, что это наш дипломатический успех", - отметил Алиев.

По его мнению, попытками изменить формат переговоров, Армения стремится затянуть их или переложить ответственность на других.

Алиев добавил, что "Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана и позиция Азербайджана в переговорах не меняется и не может поменяться". "Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана", - отметил президент.

А.Азизов