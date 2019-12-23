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Макроэкономика 23.12.2019 21:35

Азербайджан постепенно снизит госдолг до 10-12% ВВП - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству постепенно сокращать госдолг страны до 10-12% ВВП.

"В настоящее время госдолг Азербайджана составляет 17% ВВП, это очень низкий показатель. В бюджете на следующий год предусмотрены средства для обслуживания государственного долга и снижения его до уровня 16% ВВП. Я поставил перед правительством задачу постепенно снижать госдолг до 10-12% ВВП и считаю это реальным", сказал Алиев в интервью 4 крупным телеканалам страны, посвященного итогам 2019 года.

По его словам, в настоящее время валютные резервы Азербайджана превышают $50 млрд. "За 2019 год нам удалось увеличить резервы на $4,5 млрд, что является свидетельством их экономного и разумного использования. По объему резервов на душу населения Азербайджан занимает первое место в СНГ", - отметил он.

Алиев добавил, что валютные резервы Азербайджана в настоящее время в 5 раз превышают размер госдолга страны.

А.Азизов

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Тэги: ГОСДОЛГ, СНИЖЕНИЕ, ЗАДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]