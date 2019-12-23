Азербайджан постепенно снизит госдолг до 10-12% ВВП - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству постепенно сокращать госдолг страны до 10-12% ВВП.
"В настоящее время госдолг Азербайджана составляет 17% ВВП, это очень низкий показатель. В бюджете на следующий год предусмотрены средства для обслуживания государственного долга и снижения его до уровня 16% ВВП. Я поставил перед правительством задачу постепенно снижать госдолг до 10-12% ВВП и считаю это реальным", сказал Алиев в интервью 4 крупным телеканалам страны, посвященного итогам 2019 года.
По его словам, в настоящее время валютные резервы Азербайджана превышают $50 млрд. "За 2019 год нам удалось увеличить резервы на $4,5 млрд, что является свидетельством их экономного и разумного использования. По объему резервов на душу населения Азербайджан занимает первое место в СНГ", - отметил он.
Алиев добавил, что валютные резервы Азербайджана в настоящее время в 5 раз превышают размер госдолга страны.
А.Азизов
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