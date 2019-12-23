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Внешняя политика 23.12.2019 21:53

Гахария пригласил президента Алиева посетить с визитом Грузию в 2020 году

Азербайджан и Грузия обладают потенциалом для развития сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД

Главы МИД Азербайджана и Грузии Эльмар Мамедъяров и Давид Залкалиани в понедельник в рамках двухсторонней встречи в Тбилиси обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и перспективы его развития.

«В ходе встречи Гахария пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить визит в Грузию в 2020 году. Мамедъяров, в свою очередь, отметил важность дальнейшего развития стратегических взаимоотношений между двумя странами и выразил благодарность за поддержку, оказываемую Грузией компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР)», - отмечается в информации.

Министры также обсудили реализацию проектов в сфере энергетики и отметили наличие потенциала для сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Главы МИД также обменялись мнениями о деятельности Госкомиссии по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-грузинской госграницы. Стороны отметили, что очередное заседание комиссии по вопросам делимитации состоится в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]