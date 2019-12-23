Гахария пригласил президента Алиева посетить с визитом Грузию в 2020 году

Азербайджан и Грузия обладают потенциалом для развития сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД
Главы МИД Азербайджана и Грузии Эльмар Мамедъяров и Давид Залкалиани в понедельник в рамках двухсторонней встречи в Тбилиси обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и перспективы его развития.
«В ходе встречи Гахария пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить визит в Грузию в 2020 году. Мамедъяров, в свою очередь, отметил важность дальнейшего развития стратегических взаимоотношений между двумя странами и выразил благодарность за поддержку, оказываемую Грузией компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР)», - отмечается в информации.
Министры также обсудили реализацию проектов в сфере энергетики и отметили наличие потенциала для сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
«Главы МИД также обменялись мнениями о деятельности Госкомиссии по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-грузинской госграницы. Стороны отметили, что очередное заседание комиссии по вопросам делимитации состоится в ближайшее время», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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