Сын журналиста Хашкаджи приветствовал приговор, вынесенный в Саудовской Аравии по делу об убийстве его отца

Старший сын убитого журналиста Джамаля Хашкаджи Салах поддержал решение суда Саудовской Аравии, который приговорил к смертной казни пять человек, осужденных по делу об убийстве Хашкаджи, сообщает в понедельник издание Arab News.
"Сегодня судебная власть показала нам, детям покойного Джамаля Хашкаджи, правосудие. Мы выражаем наше доверие судебной системе Саудовской Аравии на всех уровнях - в ее служении и достижении справедливости. Слава Богу", - написал Салах на арабском языке в твиттере.
"Справедливость судебной власти основывается на двух принципах - честности и быстром судебном разбирательстве, где нет места ни предвзятости, ни промедлению", - добавил он.
Еще трех преступников приговорили к тюремным срокам в общей сложности на 24 года. Имена осужденных СМИ не называют.
Бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани допросили в ходе расследования, но против него обвинения предъявлены не были. Аль-Кахтани лишился своего поста после убийства Хашкаджи.
Суд не нашел достаточных оснований, чтобы признать виновным по этому делу бывшего замглавы саудовской разведки Ахмада аль-Асири. Его также освободили от должности вскоре после убийства Хашкаджи.
Однако в МИД Турции подвергли приговор саудовского суда критике и указали, что суд не прояснил ключевые моменты убийства Хашкаджи.
Хашкаджи, работавший на Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.
В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи были предъявлены обвинения 11 подданным, в том числе, бывшему заместителю главы разведки Ахмеду аль-Асири.
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