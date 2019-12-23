Азербайджан сделал все возможное в рамках евроинтеграции, вступление в ЕС невозможно - Алиев

Азербайджан предпринял все необходимые шаги в рамках евроинтеграции, дальнейшие шаги будут безрезультатными, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Надо понимать, что мы поднимаем под словом евроинтеграция. Я считаю, что мы предприняли свои шаги в направлении евроинтеграции, в дальнейших шагах нет необходимости и они будут безрезультатными», сказал Алиев в интервью 4 крупным телеканалам страны, посвященного итогам 2019 года.
В качестве примера он привел тот факт, что Азербайджан является членом ОБСЕ, Совета Европы и др. евроструктур. «Если же мы говорим про евроинтеграцию в контексте членства в Европейском союзе, то это невозможно», - отметил он.
По его словам, в настоящее время наблюдается процесс децентрализации в Европе. «Судя по выступлениям ведущих политиков перспектив для расширения ЕС нет. В сложном положении находятся и балканские страны – кандидаты в членство ЕС. А ведь им давали ряд обещаний, если они пойдут на выполнения ряда условий. И некоторые из них пошли на эти шаги. Для некоторых этот процесс был болезненным. Я не буду перечислять эти страны, мы знаем о чем речь. Это привело к внутренним столкновениям в этих странах, протестам, общество было раздроблено. Сейчас ведущие политики ЕС говорят, что не могут их принять. Считаю, что в долгосрочной перспективе такой возможности нет и для ряда других европейских стран», - сказал Алиев.
Он также привел пример Турции. «С какого периода Турция подписала с ЕС ассоциативное соглашение. А какие-то результаты имеются? Нет. Это ведь большая несправедливость. Начиная с 2000 года, ряд стран бывшего социалистического блока вошло в ЕС, а они сильнее, развиты больше чем Турция? Почему они вошли в ЕС, а Турция нет? Вопрос риторический. Только потому, что Турция – мусульманская страна. Сейчас это говорят открыто. В этом случае, примут ли туда Азербайджан? Нет», - отметил Алиев.
Президент подчеркнул, что Азербайджан уже сделал все возможное в рамках евроинтеграции.
При этом он отметил, что некоторые процессы в ЕС неприемлемы для Азербайджана. «Допустим завтра скажут, что вы вступаете ЕС в определенный срок? А нужно ли нам это? Мы видим процессы, в частности на религиозной основе. А это приемлемо для нас? Нет. В некоторых случаях так называемая «оппозиция» выходит на улицы с флагами ЕС. Они хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Свою судьбу мы не можем отдать в другие руки. У нас своя история, свои ценности», - заявил Алиев.
А.Азизов
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