Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8896 RUR   0.0273 GBR   2.2135 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.22 0.29 Brent 66.54 0.37

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.12.2019 23:03

Азербайджан сделал все возможное в рамках евроинтеграции, вступление в ЕС невозможно - Алиев

Азербайджан предпринял все необходимые шаги в рамках евроинтеграции, дальнейшие шаги будут безрезультатными, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Надо понимать, что мы поднимаем под словом евроинтеграция. Я считаю, что мы предприняли свои шаги в направлении евроинтеграции, в дальнейших шагах нет необходимости и они будут безрезультатными», сказал Алиев в интервью 4 крупным телеканалам страны, посвященного итогам 2019 года.

В качестве примера он привел тот факт, что Азербайджан является членом ОБСЕ, Совета Европы и др. евроструктур. «Если же мы говорим про евроинтеграцию в контексте членства в Европейском союзе, то это невозможно», - отметил он.

По его словам, в настоящее время наблюдается процесс децентрализации в Европе. «Судя по выступлениям ведущих политиков перспектив для расширения ЕС нет. В сложном положении находятся и балканские страны – кандидаты в членство ЕС. А ведь им давали ряд обещаний, если они пойдут на выполнения ряда условий. И некоторые из них пошли на эти шаги. Для некоторых этот процесс был болезненным. Я не буду перечислять эти страны, мы знаем о чем речь. Это привело к внутренним столкновениям в этих странах, протестам, общество было раздроблено. Сейчас ведущие политики ЕС говорят, что не могут их принять. Считаю, что в долгосрочной перспективе такой возможности нет и для ряда других европейских стран», - сказал Алиев.

Он также привел пример Турции. «С какого периода Турция подписала с ЕС ассоциативное соглашение. А какие-то результаты имеются? Нет. Это ведь большая несправедливость. Начиная с 2000 года, ряд стран бывшего социалистического блока вошло в ЕС, а они сильнее, развиты больше чем Турция? Почему они вошли в ЕС, а Турция нет? Вопрос риторический. Только потому, что Турция – мусульманская страна. Сейчас это говорят открыто. В этом случае, примут ли туда Азербайджан? Нет», - отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан уже сделал все возможное в рамках евроинтеграции.

При этом он отметил, что некоторые процессы в ЕС неприемлемы для Азербайджана. «Допустим завтра скажут, что вы вступаете ЕС в определенный срок? А нужно ли нам это? Мы видим процессы, в частности на религиозной основе. А это приемлемо для нас? Нет. В некоторых случаях так называемая «оппозиция» выходит на улицы с флагами ЕС. Они хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Свою судьбу мы не можем отдать в другие руки. У нас своя история, свои ценности», - заявил Алиев.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


В ЕС считают НАТО основой европейской обороны - Боррель Мамедъяров о будущем ВП: Мы должны быть реалистами и прагматиками ЕС готов к любому сотрудничеству с Джонсоном по Brexit, кроме выхода Великобритании из ЕС без сделки - Туск Алиев в поздравлении Мишелю выразил уверенность в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЕС Азербайджан становится важной транзитной страной - Алиев Азербайджан и ЕС извлекут экономическую выгоду от нового соглашения о партнерстве - Туск

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]