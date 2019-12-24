От США нет определенности по СНВ-3 - Шойгу

Четких сигналов о будущем договора СНВ-3 и договора по открытому небу от США нет, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Также со стороны США нет определённости по дальнейшей судьбе Договора о СНВ и Договора по открытому небу", - сказал Шойгу во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Министр сказал, что переоснащение Вооружённых сил РФ и повышение их качественного состояния идет с учетом угроз, но без втягивания "в гонку вооружений".

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.

5 февраля 2018 года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей. В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Российская Федерация ратифицировала Договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

О том, что Белый дом рассматривает выход из Договора по открытому небу, стало известно 8 октября 2019 года. Тогда председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом к советнику по нацбезопасности президента Роберту О`Брайену. В своем обращении он осудил намерение администрации прекратить участие США в ДОН.