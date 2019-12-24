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Дальнее зарубежье 24.12.2019 18:32

Новейшее оружие составляет 82% в ядерной триаде России - Путин

Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достигла 82%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в "ядерной триаде" достигла 82%", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

В РВСН, отметил президент, начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард". "Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону", - сказал Путин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ТРИАДА, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]