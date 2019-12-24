Новейшее оружие составляет 82% в ядерной триаде России - Путин

Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достигла 82%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в "ядерной триаде" достигла 82%", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

В РВСН, отметил президент, начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард". "Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону", - сказал Путин.