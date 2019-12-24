Лукашенко отверг возможность создания в Белоруссии новой российской авиабазы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал болтовней обсуждение в РФ возможности создания на белорусской территории базы российских ВКС, но предложил Москве разместить самолеты под Минском и Витебском.
"Это был с вашей стороны (России), пусть меня извинят ваши политики и руководители, обычный фейк. Неточно, может, выразился, модное слово. Это была просто болтовня, не знаю, кому нужна была", - заявил Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Речь шла о том, что якобы российское руководство намерено открыть новую базу, по-моему, в районе Бобруйска. Военно-воздушных сил. Вопрос: с военной точки зрения зачем она нужна России вообще?" - спросил президент.
"Но если вы хотите разместить на нашей территории свои самолеты, завтра я готов принимать их лично. У нас этих военно-воздушных баз, на которых базируются наши самолеты, вертолеты, 5 штук. Приезжайте, пожалуйста", - сказал Лукашенко.
"Пожалуйста, сажайте под Минском 50 самолетов. Или под Витебском, пожалуйста, 20 самолетов. Не надо никаких баз строить. И тема закрылась", - отметил президент Белоруссии.
Лукашенко также рассказал, что обсуждал тему российской военной базы с президентом РФ Владимиром Путиным: "Когда в Минске обсуждали этот вопрос с президентом (России - ИФ), я ему сказал: зачем эта база прямо у самой границы - любая ракета небольшая, и аэродром выведен из строя. Авиация не играет в современной войне никакой роли. Дословно он сказал: я с тобой абсолютно согласен. Время подлета от Смоленска 3 минуты. Я ему сказал - спасибо, что ты наконец понял".
По словам Лукашенко, он просил Путина помочь с самолетами. "Он: понимаешь - это дорого", - добавил белорусский лидер, высказав мнение, что это выглядит следующим образом: "Я, чтобы тебя защитить, должен у тебя купить автомат".
"Мы сейчас закупаем у них 12 или 14 самолетов Су-30. У нас нет нефти, газа, от лекарств забираем, покупаем у них самолеты..." - посетовал Лукашенко.
Лидеры стран СНГ, Грузии и Украины поздравили президента Азербайджана с 58-летием
Эрдоган, Токаев и Жээнбеков поздравили по телефону президента Алиева с днем рождения
Медведев в поздравлении Алиеву отметил укрепление позиций Азербайджана на международной арене
В Азербайджане планируют в 2020г запустить новый пчеловодческий комплекс в поселке Лахыдж
Президент Алиев утвердил поправки в законе об ОМС
Азербайджан и АБР подписали соглашение о втором кредите в $250 млн на повышение эффективности госсектора
Еврокомиссия обязала Booking.com сообщать пользователям правду о скидках на отели
Президент Азербайджана выделил 20,6 млн манатов на строительство жилых домов для ветеранов Карабаха и семьям шехидов
Новый центр DOST в Хазарском районе сможет ежегодно обслуживать свыше 70 тыс. граждан
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
Банк Республика запускает конкурс «Найди код, выиграй подарок»!
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г