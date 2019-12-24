Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.885 RUR   0.0273 GBR   2.2004 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.22 0.29 Brent 66.54 0.37

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.12.2019 17:27

Лукашенко отверг возможность создания в Белоруссии новой российской авиабазы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал болтовней обсуждение в РФ возможности создания на белорусской территории базы российских ВКС, но предложил Москве разместить самолеты под Минском и Витебском.

"Это был с вашей стороны (России), пусть меня извинят ваши политики и руководители, обычный фейк. Неточно, может, выразился, модное слово. Это была просто болтовня, не знаю, кому нужна была", - заявил Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Речь шла о том, что якобы российское руководство намерено открыть новую базу, по-моему, в районе Бобруйска. Военно-воздушных сил. Вопрос: с военной точки зрения зачем она нужна России вообще?" - спросил президент.

"Но если вы хотите разместить на нашей территории свои самолеты, завтра я готов принимать их лично. У нас этих военно-воздушных баз, на которых базируются наши самолеты, вертолеты, 5 штук. Приезжайте, пожалуйста", - сказал Лукашенко.

"Пожалуйста, сажайте под Минском 50 самолетов. Или под Витебском, пожалуйста, 20 самолетов. Не надо никаких баз строить. И тема закрылась", - отметил президент Белоруссии.

Лукашенко также рассказал, что обсуждал тему российской военной базы с президентом РФ Владимиром Путиным: "Когда в Минске обсуждали этот вопрос с президентом (России - ИФ), я ему сказал: зачем эта база прямо у самой границы - любая ракета небольшая, и аэродром выведен из строя. Авиация не играет в современной войне никакой роли. Дословно он сказал: я с тобой абсолютно согласен. Время подлета от Смоленска 3 минуты. Я ему сказал - спасибо, что ты наконец понял".

По словам Лукашенко, он просил Путина помочь с самолетами. "Он: понимаешь - это дорого", - добавил белорусский лидер, высказав мнение, что это выглядит следующим образом: "Я, чтобы тебя защитить, должен у тебя купить автомат".

"Мы сейчас закупаем у них 12 или 14 самолетов Су-30. У нас нет нефти, газа, от лекарств забираем, покупаем у них самолеты..." - посетовал Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, АВИАБАЗА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


Лукашенко: если кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем Россия должна дать Белоруссии льготную цену на газ, поскольку несет ответственность за Чернобыль - Лукашенко Президент Белоруссии не исключает еще нескольких раундов переговоров с РФ по "больным вопросам" Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по вопросам нефти и газа - Орешкин по итогам переговоров президентов Путин рассчитывает, что РФ и Белоруссия сделают все, чтобы народы двух стран получили заметные преимущества от интеграции Лукашенко: мы не просим у России дешевые нефть и газ, условия должны быть равными

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]