РФ построила в сирийском порту Тартус судоремонтный комплекс - Шойгу

Россия построила в пункте базирования ВМФ в Тартусе судоремонтный комплекс, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В Тартусе завершено строительство судоремонтного комплекса", - сказал министр на итоговой коллегии ведомства во вторник.

Он сообщил, что в 2019 году на аэродроме Хмеймим введены в эксплуатацию защищённые укрытия для оперативно-тактической авиации.

"Сегодня в местах дислокации российской группировки войск в Сирии развёрнута современная военная и социальная инфраструктура",- сказал Шойгу