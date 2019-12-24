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Дальнее зарубежье 24.12.2019 17:47

РФ построила в сирийском порту Тартус судоремонтный комплекс - Шойгу

Россия построила в пункте базирования ВМФ в Тартусе судоремонтный комплекс, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В Тартусе завершено строительство судоремонтного комплекса", - сказал министр на итоговой коллегии ведомства во вторник.

Он сообщил, что в 2019 году на аэродроме Хмеймим введены в эксплуатацию защищённые укрытия для оперативно-тактической авиации.

"Сегодня в местах дислокации российской группировки войск в Сирии развёрнута современная военная и социальная инфраструктура",- сказал Шойгу

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТАРТУС, КОМПЛЕКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]