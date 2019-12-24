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Санта Клаус начал развозить подарки на Рождество и побывал в России

Санта Клаус в преддверии Рождества вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.

Первой страной, где побывал Санта Клаус, стала Россия. Он посетил села Новое Чаплино и Лорино на Чукотке, а также Магадан и Петропавловск-Камчатский, а затем направился на юг.

В настоящее время Санта Клаус летит на своих волшебных санях из Окленда в город Гисборн в Новой Зеландии.

Он доставил уже 280 млн подарков.

На сайте НОРАД в режиме реального времени показывается путь волшебника. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которой олень Рудольф.

Ежегодно для контроля за передвижениями Санта Клауса и оленя Рудольфа используются десятки РЛС, размещенных в различных районах США и Канады. Кроме того, спутники с инфракрасными сенсорами, находящиеся на геостационарной орбите, также отслеживают их полет, улавливая излучение, исходящее от теплого носа олененка Рудольфа.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой". Но в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, РОЖДЕСТВО, ПОДАРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]