Санта Клаус начал развозить подарки на Рождество и побывал в России

Санта Клаус в преддверии Рождества вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.
Первой страной, где побывал Санта Клаус, стала Россия. Он посетил села Новое Чаплино и Лорино на Чукотке, а также Магадан и Петропавловск-Камчатский, а затем направился на юг.
В настоящее время Санта Клаус летит на своих волшебных санях из Окленда в город Гисборн в Новой Зеландии.
Он доставил уже 280 млн подарков.
На сайте НОРАД в режиме реального времени показывается путь волшебника. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которой олень Рудольф.
Ежегодно для контроля за передвижениями Санта Клауса и оленя Рудольфа используются десятки РЛС, размещенных в различных районах США и Канады. Кроме того, спутники с инфракрасными сенсорами, находящиеся на геостационарной орбите, также отслеживают их полет, улавливая излучение, исходящее от теплого носа олененка Рудольфа.
Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой". Но в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.
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