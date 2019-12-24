Страны ЕАЭС подписали соглашение о гармонизации табачных акцизов

Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию.

Документ был подписан 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Соглашение позволит гармонизировать ставки акцизов на сигареты и тем самым обеспечить условия для функционирования рынка табачной продукции в ЕАЭС, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

С 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки 35 евро за 1 тыс. сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.

Государства союза также наделили Совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативной ставки на очередной пятилетний период. Также вводится консультативный механизм в случае резкой волатильности курсов национальных валют.

"Существующий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах союза. Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака", - заявил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, процитированный в сообщении.

По данным исследования Nielsen, в III квартале доля нелегальных сигарет на табачном рынке России достигла 15,6%. Крупнейшим источником поставки нелегального табака в Россию остается Белоруссия: сигареты белорусского производства занимают 36% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в РФ.