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Страны ЕАЭС подписали соглашение о гармонизации табачных акцизов

Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию.

Документ был подписан 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Соглашение позволит гармонизировать ставки акцизов на сигареты и тем самым обеспечить условия для функционирования рынка табачной продукции в ЕАЭС, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

С 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки 35 евро за 1 тыс. сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.

Государства союза также наделили Совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативной ставки на очередной пятилетний период. Также вводится консультативный механизм в случае резкой волатильности курсов национальных валют.

"Существующий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах союза. Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака", - заявил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, процитированный в сообщении.

По данным исследования Nielsen, в III квартале доля нелегальных сигарет на табачном рынке России достигла 15,6%. Крупнейшим источником поставки нелегального табака в Россию остается Белоруссия: сигареты белорусского производства занимают 36% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, ТАБАК, АКЦИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]