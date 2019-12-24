Страны ЕАЭС подписали соглашение о гармонизации табачных акцизов

Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию.
Документ был подписан 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Соглашение позволит гармонизировать ставки акцизов на сигареты и тем самым обеспечить условия для функционирования рынка табачной продукции в ЕАЭС, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
С 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки 35 евро за 1 тыс. сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.
Государства союза также наделили Совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативной ставки на очередной пятилетний период. Также вводится консультативный механизм в случае резкой волатильности курсов национальных валют.
"Существующий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах союза. Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака", - заявил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, процитированный в сообщении.
По данным исследования Nielsen, в III квартале доля нелегальных сигарет на табачном рынке России достигла 15,6%. Крупнейшим источником поставки нелегального табака в Россию остается Белоруссия: сигареты белорусского производства занимают 36% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в РФ.
Лидеры стран СНГ, Грузии и Украины поздравили президента Азербайджана с 58-летием
Эрдоган, Токаев и Жээнбеков поздравили по телефону президента Алиева с днем рождения
Медведев в поздравлении Алиеву отметил укрепление позиций Азербайджана на международной арене
В Азербайджане планируют в 2020г запустить новый пчеловодческий комплекс в поселке Лахыдж
Президент Алиев утвердил поправки в законе об ОМС
Азербайджан и АБР подписали соглашение о втором кредите в $250 млн на повышение эффективности госсектора
Еврокомиссия обязала Booking.com сообщать пользователям правду о скидках на отели
Президент Азербайджана выделил 20,6 млн манатов на строительство жилых домов для ветеранов Карабаха и семьям шехидов
Новый центр DOST в Хазарском районе сможет ежегодно обслуживать свыше 70 тыс. граждан
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
Банк Республика запускает конкурс «Найди код, выиграй подарок»!
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г